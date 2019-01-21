北方四島領土陷膠著　俄態度強硬安倍有意「先取回兩島」

▲傳安倍打算先拿回北方領土中的其中兩島，解決相關議題。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

日本與俄羅斯兩國間的北方四島領土協議持續陷入膠著，日前傳出，安倍考慮到俄羅斯的強硬姿態，有意先拿回「色丹島」與「齒舞群島」兩島解決相關問題，但卻有反對意見認為，此舉等於間接承認「擇捉島」與「國後島」等另外兩島非日本領土，未來想要拿回這兩島可能會更加艱難。

《共同社》在2018年12月針對北方四島領土相關議題進行民調，其中贊同安倍的「兩島解決」方案，認為「俄羅斯僅需歸還齒舞群島與色丹島即可」的比例只有7.3%。兩島解決的方案難以獲得民意支持，在這樣的狀況下，安倍政府則有意傾向於「讓俄羅斯在交還兩島之外，做出某種讓步」，以獲得國民的支持。

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▲俄羅斯棱堡岸導彈系統、南千島群島示意圖（圖／CFP）



對於這樣的方案，安倍稱其為「兩島＋α」，而其中的α則代表在特別制度下讓日本企業在擇捉島與國後島上進行某種共同經濟活動的項目。但對於保守派而言，無論俄方做出任何讓步，都不能改變佔四島總面積93%的擇捉島嶼國後島與日本漸行漸遠的事實。

俄方依照1956年《日蘇共同宣言》應該將日本北方領土的齒舞群島與色丹島交還日本，但是長期以來雙方協商遲遲沒有進展。另外，普丁擔憂日本會同意美軍在到島上建設美軍基地，依照《美日安保條約》與其附帶的《美日地位協定》中均訂定美軍對日本有防衛義務，同時可以理解為，美軍有權要求在日本國內任何地區設置基地。