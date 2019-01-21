「川金二會」地點已選定　川普：期待2月底再見金正恩！

▲ 金正恩與川普6月於新加坡舉行歷史性峰會。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩親信、勞動黨中央委員會副委員長兼統一戰線部長金英哲日前赴美，先後與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、總統川普（Donald Trump）會面後，白宮宣布，「川金二會」將於2月底舉行。川普19日宣布，峰會地點已經選定，將擇期公布，20日也在推特上發文表示，相當期待與金正恩會面。

川普於當地時間20日在推特上寫道，「媒體並沒有因為我們與北韓取得的巨大進展而給予讚揚。想想跟現在比起來，我們在歐巴馬政權結束時的狀態吧。這星期和（北韓）高級代表團的會面很順利，期待在2月底與金委員長會面！」

根據南韓《韓聯社》，川普19日回答記者提問時，對18日與金英哲的談話表示滿意，但對於媒體不認可無核化談判的進展一事表達不滿。副總統潘斯（Mike Pence）受訪時則表示，川普相信在川金二會將取得實質進展，美方也會要求平壤當局採取實質的無核化措施。

另一方面，金英哲結束為期3天的出訪行程，20日自華盛頓飛抵中國北京，於北韓使館休息一晚。由於北韓高官通常搭乘高麗航空班機，外界猜測，金英哲會搭乘22日的飛機返回平壤，但為盡快向金正恩報告此次出訪成果，今（21）日便搭乘12時35分的中國班機，啟程返國。