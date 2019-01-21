巴基斯坦全國最高男244cm「找不到真愛」　 提親屢遭拒：已放棄

▲ 和一般人相較之下，拉希德的體型相當驚人。（圖／翻攝自YouTube／Live Leak The Best，下同）

國際中心／綜合報導

許多人都渴望擁有傲人的身高，但巴基斯坦全國最高的男子卻深受體型所苦。正值23歲花樣年華的拉希德（Zia Rashid）身高足足有8英尺（約244公分），離全世界最高的男人只有3英吋（7.62公分）的距離，但他坦承，他一直尋覓不到一名夠高的終生伴侶，目前仍在努力尋找真愛。

根據巴基斯坦《論壇快報》（The Express Tribune）報導，來自木爾坦市（Multan）的拉希德提到，「到目前為止，我還沒能找到人生伴侶，找不到一個對我來說夠高的人。我的家人一直在努力幫我尋找相配的人，也到幾個家庭幫我提親，但沒有人對我有興趣。我已經放棄了。」

除了求愛無果之外，拉希德也面臨許多生活上的問題，包括尋找合身的衣服、合腳的鞋子，或是搭乘當地的公車。他提到，「我無法在市場上找到符合我的尺寸的成衣。有一名裁縫師傅為我訂製衣服，我也不得不從喀拉蚩訂鞋子。對我來說，最大的問題就是不能搭公車。我不能坐在座位上，因為我沒有足夠的空間伸腳。」

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▲▼ 拉希德的身高讓他必須彎腰才能通過房門，但他也因此受到許多關注。

事實上，拉希德童年時期的身高相當正常，直到10歲那年，情況突然出現變化。他在10歲時突然抽高，身體也變得相當虛弱。醫生認為他是缺鈣，建議他多吃富含鈣的食物。隨後不到一年間，他就成為全家最高的人。23歲的拉希德至今還未找到工作，但他希望當地政府能理解他的獨特性，並提供他一份公職。

雖然生活中有諸多不便，身高還是為拉希德帶來不少人氣。他多次受邀參加杜拜和沙烏地阿拉伯的私人活動，最近還收到來自辛巴威的邀請。他表示，「儘管困難重重，我還是為自己的身高感到驕傲，為自己與眾不同而感到驕傲。身高帶給我很多快樂，人們也會來找我自拍。我得到很多人的愛和關注，這讓我感到自豪。」