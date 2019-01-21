17歲少女離奇失蹤「半裸遭活埋」　男嫌在家上吊身亡

▲少女被人發現陳屍一個淺坑，身前曾遭人痛毆並活埋。（圖／翻攝自Facebook／Aguss Imvinkelried）

國際中心／綜合報導

阿根廷一名17歲少女和朋友出門後離奇失蹤，之後被人發現以半裸姿態陳屍在郊區的一個淺坑中，由於有人曾目睹她上了一名39歲男子的車，結果警方前往逮人時，對方竟然上吊自殺，讓案情陷入膠著。

17歲少女阿古斯蒂娜(Agustina Imvinkelried)13日和朋友到東北部聖塔非省埃斯佩蘭薩市(Esperanza)的一間酒吧遊玩後就此失蹤，隔日被人發現埋在一個淺坑中，驗屍發現生前曾遭到毆打重傷，雖然是半裸的樣子，但並沒有遭到性侵，並在肺裡發現土壤，顯示她是遭到活埋慘死，而她的臉上有許多傷痕，判斷可能是為了抵抗性侵而被傷。

有人目睹阿古斯蒂娜與39歲男崔歐菲尼(Pablo Trionfini)一起離開，路上監視器也的確拍到她曾上了一名男子的車，警方便前往崔歐菲尼家盤查，沒想到發現對方早已上吊，後來更在其家中發現一雙沾滿泥巴的靴子。

警方表示，由於阿古斯蒂娜生前與崔歐菲尼完全沒有交集，目前無法確定謀殺動機，案件仍在進行調查中。這起駭人案件也引起當地民眾上街抗議，希望能盡早讓真相水落石出。