日收納專家怦然整理法爆紅　粉絲把老公也整理掉：不心動了

▲近藤麻理惠以「怦然心動整理法」一炮而紅，甚至在都有自己專屬的節目。（圖／翻攝自近藤麻理惠ig@mariekondo，下同）



國際中心／綜合報導

日本收納大師近藤麻理惠因獨門的收納整理技巧受到眾主婦青睞，連Netflix都看上她的魅力，製作了一整套的居家整理節目，讓近藤名氣越來越旺，而她的整理哲學「怦然心動」收納法也因此紅遍大街小巷，但卻傳出有網友「走火入魔」，按照近藤的整理守則，把自己的「婚姻」也整理掉了。

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根據近藤麻理惠的收納理論，必須先將所有物品按照類別擺放，並以追求「怦然心動的感覺」為標準，當拿起一樣物品時，感受自自己對於這項物品有沒有心動的感覺，如果沒有，就可以斷然的捨棄這項物品。這個理念在Netflix節目播出後，更加受到歡迎，甚至有許多網友將自己整理好的抽屜照片po上網路，引發熱潮。

許多讀者在讀完近藤的著作《怦然心動的人生整理魔法》後，便下定決心整理家中物品，但卻有人表示，反而因此花了更多錢。例如英國《每日電訊報》的記者凱倫約斯曼（Karen Yossman）在整理衣櫃時，將許多再也不令人心動的保暖衣物丟掉，沒想到等到冬天再度來臨，他卻發現自己沒有足夠的禦寒衣物，只能再花錢購買。

除了約斯曼之外，也有一名媽媽透露，自己在孩子長大後將當初的嬰兒服全部丟掉，沒想到過沒多久卻發現自己懷了一對雙胞胎，只好再花一筆錢添購嬰兒的衣物。

近藤麻理惠在節目中稱，透過整理家裡，可能夠讓夫妻間的關係更加緊密，但卻有人因為整理方法不同造成夫妻關係緊張。甚至有近藤粉絲按照「怦然心動整理法」把自己的工作、朋友以及老公都整理掉了，因為對他們早已「不再心動」。