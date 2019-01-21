北愛爾蘭汽車爆炸「火球沖天」白車全焦　恐怖組織涉案4人被捕

▲ 白色貨車被炸得全毀。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

北愛爾蘭（Northern Ireland）第二大城德里（Londonderry）一間法院前19日驚傳汽車爆炸案，所幸無人受傷；警方當天逮捕2名嫌犯，20日又逮捕2人。政屆領導人指出，這起事件與恐怖攻擊有關，警方也證實，這起襲擊是恐怖組織新愛爾蘭共和軍（Real Irish Republican Army，簡稱Real IRA或New IRA）所策畫。

當地時間19日傍晚6時10分左右，一輛外送披薩的貨車在德里的白蘭地威爾（Brandywell）遭到2名武裝份子劫持，裝上炸彈後，晚間7時23分停放在主教街上的法院前。當地警局助理副局長漢米爾頓（Mark Hamilton）指出，他們當晚接到一通15分鐘的警告電話，約7時55分趕到現場。

疏散附近居民的時間相當有限，所幸在警方與當地組織的合作之下，迅速救出一間青年俱樂部裡的孩童、一家豪華酒店和教堂裡的數百名民眾。炸彈在晚間8時10分爆炸時，警方與被疏散的民眾正準備離開該區域，因此沒有造成傷亡。警方19日當天逮捕2名20多歲的涉案男子，20日又逮捕分別為34歲和42歲的2名男子，但並未說明他們的犯案動機。

由警方稍早在推特上公布的監視器影片可見，一輛車停放在空無一人的街上，左下方光點閃爍幾次後突然爆炸，瞬間變成一顆大火球，隨後冒出大量濃煙；且在爆炸發生前不久，有一群年輕人經過該輛汽車。附近居民麥克勞克林（Greg McLaughlin）表示，自家窗戶在爆炸的力量下劇烈搖晃，「聲音非常大，我馬上就知道那是炸彈，而且離我們很近。你可以清楚看到街上的火球，聽起來是很大的爆炸案。」

漢米爾頓警告，反對派共和團體「總是渴望做更大的事」，而這起攻擊顯然沒有達成他們追求的結果，「他們沒有殺死任何人，也沒有造成大規模的破壞」。都柏林安全專家鮑爾（Declan Power）也提到，此類團體每隔一段時間就會發動攻擊，以維護共和黨革命運動的信譽。

▼ 鑑識人員前往調查。（圖／路透社）

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