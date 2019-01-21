聯合國維和部隊馬里遇襲10死25傷！　武裝分子攻陷基地

▲ 聯合國秘書長古特瑞斯指出，遇害的維和部隊人員來自查德，（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

西非國家馬里（Mali）北部一處聯合國維和部隊基地20日遇襲，造成10名部隊人員身亡、25人受傷。事發地點在該國北部城鎮奇達（Kidal）以北200公里的阿蓋洛克（Aguelhok），當時一群武裝分子攻入聯合國的基地。聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）已發布聲明譴責。

一位了解聯合國「馬利多層面綜合穩定特派團」（MINUSMA）狀況的消息人士表示，至少有10名維和部隊人員遇害，但這只是暫時的數據。古特瑞斯指出，「MINUSMA積極強烈地反應，一些襲擊者被剷除了。」聲明中提到，這些維和部隊人員來自查德，「對查德政府和罹難者家屬致上最深的哀悼。」

CNN指出，馬里對聯合國維和部隊人員來說，是個相當危險、甚至致命的派遣地。2017年8月，5名MINUSMA保安人員、1名馬里國家警察，以及1名MINUSMA承包商在北部城市廷巴克圖（Timbuktu）遇害。2017年11月，4名維和人員和1名馬里士兵在襲擊中喪生，另有21人受傷。

▼ 馬里對聯合國維和部隊人員來說，是個相當危險的派遣地。（圖／達志影像／美聯社）



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