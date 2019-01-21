赤膊父「抓腳倒吊＋狠踹後臀」　4歲女癱軟嘔吐遭嗆：太頑皮

▲ 24歲赤膊男完全不理會4歲女兒哭喊，不停地拉起女兒雙腳提放，讓。

國際中心／綜合報導

泰國拉廊府一名父親虐待女兒的影片近期在網路上瘋傳，其中能看到赤裸上半身的24歲男子，左手拿著菜刀，右手抓著4歲女兒的雙腳，直接將她懸空倒吊，更一腳踹往女兒後臀，導致女兒噁心想吐，整個施暴過程被一旁側錄的女童母親揭露。幸運的是，目前女童在接受當地婦幼保護基金會治療與保護下，身體已無大礙。

根據報導，從影片中可以看到，當時暴力父據稱為教訓頑皮的4歲女兒，直接一手抓起女兒雙腳，多次讓她的頭部撞地板，完全不理會女兒大哭，之後更直接一腳踢向她後臀，導致女兒噁心想吐，然而他只上前關注一下，便直接大力拉起女兒左腳，拖往屋內方向。

▲▼ 赤膊父一腳踹在女兒後臀上後，直接拉起女兒雙腳，拖往屋內方向。（圖／翻攝粉絲專Thairath）

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由於赤膊男施暴時一直拿著廚房用菜刀，女童的24歲母親不敢輕舉妄動，只在一旁偷偷錄下整起過程，並向當地婦幼保護協會的帕維娜基金會揭露丈夫的暴力行為。當地警方與家庭福利部門人員立刻到住屋處關切，並當場逮捕男子，經回去驗尿後發現原來赤膊男有吸毒，目前已依家庭暴力罪名起訴。至於女童則與母親獲得官方保護，並接受醫院治療與驗傷，準備出席法庭應訊。

影片釋出後，引起許多民眾憤怒大喊，「又是一起吸毒後的精神失控釀禍，毒品害人不淺，無奈又無法杜絕它的氾濫災害」、「這是人還是畜生，有這樣打孩子的嗎？」、「說孩子頑皮，那自己有好到哪裡去，身為父親有做好榜樣給孩子看嗎？自己還是癮君子」、「影片都快看不下去了，好殘忍」、「他很快就會有報應的」。