50天大女嬰鎖骨及大腿骨折　狠父辯「做寶寶體操」竟獲判無罪

▲ 女嬰才出生50天就遭親生父親虐待。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

南韓2016年驚傳一起駭人的虐嬰案，一名20多歲男子涉嫌虐待50天前才剛出生的親生女兒，導致她鎖骨及大腿骨骨折，被警方逮捕後起訴，但由於他說詞反覆，虐待手法不明，警方也找不到確切證據，一審竟獲判無罪。檢方提出抗訴審後，法院今（21）日宣判1年6個月徒刑。

該名28歲父親2016年5月1日在全羅北道全州市的家中虐待女兒，50天大的女嬰被發現時大腿及鎖骨骨折，接受長達15周的治療才痊癒。男子隨後遭依傷害罪嫌起訴，但犯案手法始終不明。他在調查中多次說詞不一，「在做嬰兒體操的時候骨折」、「不小心打瞌睡，把女兒從沙發上掉下去」、「換尿布的時候就變成這樣」等等，堅決否認犯罪。

一審法院當時指出，檢方提出的證據無法證明被告是故意施加外力導致女嬰受傷，因此針對部分罪名宣判無罪，僅針對其違反禁止接近女兒的命令罪嫌處以300萬罰金。但男子不服罰金，檢方也認為量刑過輕，提出抗訴。

調查指出，男子與妻子並沒有懷孕的計畫，女嬰突然出生讓他相當煩躁，終日沉迷電腦遊戲，出現憂鬱症狀。他曾傳訊息給母親表示，「女兒都不睡覺，所以我也不能睡，好煩，有種討厭女兒的感覺。」

抗訴審法院指出，嬰幼兒的骨頭較成人有彈性，關節也較有柔軟度，可以吸收較多衝擊力，女嬰卻出現多重骨折，因此判斷男子有罪，猜測其可能因婚姻與育兒承受壓力，半夜安撫哭鬧的女兒時突然情緒不穩，失控出現暴力行為，判處1年6個月徒刑及80小時的虐童矯正課程。