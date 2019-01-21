超級血狼月登場！北美夜空高掛今年唯一月全食　攝影師不畏零下低溫搶拍





▲ 此次難得一見的天文奇景，是結合三大天文奇觀，包括月全食、血月、超級月亮。（圖／路透，下同）

國際中心／綜合報導

「超級血狼月」（super wolf blood Moon）在台灣時間21日上午11時（美東時間20日晚上10時）登場，許多熱衷粉絲、攝影師不畏零下低溫外出卡位，就是要來目睹月全食、血月、超級月亮的難得一見天文奇景。

綜合福斯新聞（Fox News）、美聯社、衛報報導，月亮、地球、太陽在美東周日晚間排成一線，月食在晚間9時36分開始，直到21日凌晨2時48分；而月全食約持續62分鐘，自美東時間20日晚間11時41分登場，直到午夜12時43分結束。

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▲ 影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

美國太空總署（NASA）網站顯示，當整個月球進入地球的本影內時，月全食就會發生，且地球的大氣層是月球顏色變化的主因，「當陽光穿透大氣層時，組成大氣的小分子會散射藍光，所以天空看起來是藍色的；而這次（的天文奇景）是把紅光散射至月球表面。」

巴特勒大學（Butler University）教授、霍爾庫姆天文台和天文館（Holcomb Observatory & Planetarium）負責人布萊恩墨菲（Brian Murphy）指出，「此時的月亮比以前暗1萬倍…那個時候的光線很暗，你可以看到月亮附近的星星。」

此外，這次也是今年的第一個「超級月亮」，地球和月球的距離為35萬7300公里，看起來會比平常大上14%，亮度增加30%；接下來還會出現2次，分別在2月19日以及3月21日。

事實上，21世紀最長的月全食發生在2018年7月27日，當時持續了1小時43分鐘，當年歐洲、非洲、亞洲、大洋洲、南美洲部分地區都能看到此一奇景。

▼ 這次的月全食是今年和明年唯一的一次月全食。（圖／路透）