「砍下女友頭顱」血染地毯！　酒鬼大叔 ：她煮的湯太淡

▲高麗菜湯（ Shchi soup）是俄羅斯傳統湯品。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



國際中心／綜合報導

俄羅斯斯摩倫斯克（Smolensk）一名43歲大叔竟然砍下女友頭顱，理由是「她煮的高麗菜湯太淡」，荒唐說詞和殘忍手段讓員警都難以置信。不過，這已經是俄羅斯本周發生的第二起類似命案，都是與菜餚味道不夠鹹有關。

據《每日郵報》報導，當地人透露，這名大叔最近剛丟了工作，靠47歲的女友接濟，卻在這段期間染上了酗酒惡習，以前從沒出現過任何暴力行為，這次狠心將女友斬首令左鄰右舍都相當意外。

大叔在殺掉女友後嘗試結束自己性命，但隨即遭到警方逮捕，被依蓄意謀殺罪起訴。

此外，俄羅斯中南部奔薩（Penza）在14日也傳出類似案件，31歲葉甫根尼婭（Evgenia）半夜持刀瘋狂捅了43歲丈夫漁夫達維金（Slava Davydkin）35刀，導致丈夫當下就嚴重失血身亡。

事後她向警方供稱，當天有客人到家中用餐，她煮了滿桌好菜卻被丈夫嫌「不夠鹹」，甚至還動手毆打她，才因此種下殺機，在4歲女兒面前把丈夫刺死。

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