女大兵醉茫溜值班室「撲倒男兵磨蹭想親親」　他嚇壞狂喊救命

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英國皇家近衛騎兵爆出性騷醜聞！一名女兵13日晚間喝得酩酊大醉後，在凌晨3點左右返回溫莎城堡附近基地，但她走進的不是自己的房間，而是溜進男大兵的值班室，不但撲倒對方，還在他身上磨蹭、想要親他，讓受害男兵驚慌失措大喊救命。事後，上級給予女大兵口頭申誡，引發其他男性同袍們不滿，直呼懲罰太過寬容。

綜合每日郵報、太陽報報導，25歲的荷姆斯（Corrie-Alice Holmes）在事發當晚與朋友聚餐，在凌晨渾身酒氣的返回駐紮在溫莎的Combermere Barracks軍營，距離溫莎城堡不到1.6公里。

只不過，荷姆斯去的是值班室，並要求和一名男性士兵會面，但最終因酒醉而遭拒。不料，據傳她從另個入口偷溜進去，並撲上當時正躺在床鋪休息的男兵身上，用雙手固定他的頭部，不甩要求她離開的警告，2人隨後走到外面，儘管男子告知已有女友的事實，但她依然在他身上蹭來蹭去、試圖親吻對方，最後男兵受不了大喊「救我」（help me），荷姆斯才被拉開。

▲ 消息人士透露，軍中一名長官曾要求當事人別再投訴抱怨，要像個男人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，非本文當事人）

事發隔天，荷姆斯被帶到上級長官面前，最終被口頭警告，若再犯將會被革職。但這隨即引發其他士兵的不滿，直呼因為荷姆斯是女性，懲處才會如此寬容，並私下通報憲兵隊。受害男兵的朋友表示，若今天是男大兵對軍中女性做出這種事情，一定會立刻被開除。

目前當事人已接受上級的決定處置。軍方發言人受訪表示，「我們對人員的行為有很高的要求，不論是執勤時段或是下班休息時間，且都會認真處理相關投訴。」