《亞果》CIA偽裝大師享壽78歲　班艾佛列克：他是真正的英雄

▲曼德茲與艾佛列克（圖／翻攝自YouTube／Jake Hamilton）

國際中心／綜合報導

奧斯卡獲獎電影《亞果出任務》改編自1979年伊朗人質危機中的真實事件，其真實人物曼德茲（Tony Mendez）在19日逝世，享壽78歲。曼德茲被稱為美國中情局「偽裝大師」，擅長偽裝、偽造與救援，最著名的任務是1979年至1981年間，透過假扮電影製片，將6名美國外交官從伊朗帶到加拿大蘇黎世。

根據CNN報導，曼德茲的文學經理佛萊徹（Christy Fletcher）表示，他在10年前被診斷出罹患帕金森氏症，「他是一個才華洋溢的人，一位擁有天賦的藝術家與一位真正的美國英雄，我會非常想念他。」享壽78歲的曼德茲將埋葬於內華達州的土地中，也就是他的家鄉。

佛萊徹也透露，曼德茲生前將想傳達的故事編寫成書，他與妻子喬娜（Jonna Mendez）才剛將幾本新的著作交給出版商。《莫斯科規則：讓美國贏得冷戰的CIA秘密策略》（暫譯，The Secret CIA Tactics that Helped America Win the Cold War）預定在5月21日於美發行。

班艾佛列克19日在推特上致敬，稱曼德茲為真正的美國英雄，「從未因為他所做的事而尋求關注，只為服務他的國家。我很榮幸曾與他共事，並講述了他其中一個故事。」

電影《亞果出任務》（Argo）以1979年伊朗人質危機為故事藍本，故事描述一名CIA探員為將6名美國公民從動亂的伊朗走私離境，而以拍攝科幻電影作為掩飾。這齣電影由艾佛列克自導自演，取得了三項奧斯卡獎，其中包括最佳影片。

曼德茲出身於1940年，從科羅拉多大學畢業後在航空公司擔任插畫及工具設計師，因為一個盲人廣告而讓他被CIA僱用。在超過25年的職業生涯中，曼德茲時常與好萊塢化妝師和魔術師合作，使得偽裝與偽造的身分更加完美，也曾在以亞洲為主的多個國家任職。

2012年曼德茲向CNN透露，他曾在1979年作為一個團隊的領導，專門為CIA探員假造身份，並將人們偷偷帶出國外城市，「我有專門從事滲透與潛入的人員，我們在全球做好準備工作，處理如在午夜敲門說，『我想要投敵』的情況。」

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▲6位美國公民成功逃脫伊朗，家屬接機時，以布條表示對加拿大的感謝。（圖／wikipedia公共領域）

1979年11月伊朗武裝分子佔領美國德黑蘭大使館，逮捕66人，但有6人成功逃脫，還與加拿大外交官一同避難。曼德茲主導一部名為《亞果》（Argo）的科幻電影的製作作為掩飾，並預定在德黑蘭拍攝，團隊在1980年1月份以勘景為幌子飛往德黑蘭。

這項行動之後被稱為「加拿大雀躍」（Canadian Caper），加拿大和美國共同製定一個戰略，讓6名美國公民使用加拿大護照逃離德黑蘭，CIA假造一個電影攝製組，以6名加拿大人、一名愛爾蘭人以及一名拉丁美洲人組成（曼德茲為拉丁裔美國人），聲稱他們正在為科幻電影《亞果》尋找拍攝地點。1980年1月27日上午，8人順利通過德黑蘭伊瑪目何梅尼機場的護照檢查，登上瑞士航空飛往蘇黎世，成功逃離伊朗。

「我們總說沒有像輪子一樣可愛的東西（降落時輪子最先觸地），在（成功起飛）這種情況下，我們仍會在伊朗領空待上一段時間，於是每個人都屏息以待，直到真正離開伊朗。我們才開始慶祝！」曼德茲告訴CNN。

▼1980年3月曼德茲與當時的總統吉米卡特（Jimmy Carter）會面。（圖／wikipedia公共領域）