法國滑雪勝地宿舍暗夜惡火　員工從3樓跳下逃難2死25傷

▲火勢從3樓開始延燒。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

法國高雪維爾的著名滑雪勝地發生大火，當地時間20日凌晨，一棟員工宿舍突然起火，連帶影響周邊的3棟建築物，有人情急之下從3樓窗戶跳下，70名消防員趕到現場滅火，並從宿舍中救出數十人，逃出的員工全部聚集在街道上，其中有25人受傷，另有2人被找到時已經死亡。

根據BBC報導，位於法國東部薩瓦（Savoie）高山車站中心的一座季節性員工宿舍發生火災，這棟大樓中約有60名假期工，也包括外國人。當地官員表示，4名重傷者中有3人被直升機送往醫院，「火災發生當下，狀況危急的人可能正在睡覺。」救援人員需要更多時間以控制火勢。

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▲員工成功逃出後披著被子取暖。（圖／路透）

當地官員Frédéric Loiseau告訴BFMTV，死者的身分還未能確定，「在那些重傷者的情況而言，難以確定他們是否因摔倒而受傷，由於火災發生在3樓，有些人為了挽救生命而跳下樓。也有因為一氧化碳排放中毒或燒傷的。」他補充說，已封鎖該地區由當地檢察官及警察調查起火原因。

▼3樓作為起火點，已幾乎稍微灰燼。（圖／路透）