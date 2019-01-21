生完雙胞胎體重破百！辣媽1年鏟肉45kg　曾看鏡子就嚴重憂鬱

▲梅麗莎會帶著孩子去運動。（圖／翻攝自IG／mzmellybee）

國際中心／綜合報導

美國加州33歲母親梅麗莎（Melissa Bibeau）在學生時期就對自己的身材感到困擾，她結婚後生下白白胖胖的雙胞胎，體重一度攀升到107公斤。不過，經過積極鍛鍊與飲食控制後，她在1年內就減去45公斤，如今經常在IG推廣健身的好處。

回想20多歲時，梅麗莎的心理狀態出現問題，她患有劇食症（binge-eating disorder），感到嚴重憂鬱與絕望，又會開始暴飲暴食，不斷惡性循環。她總是想成為一名母親，但害怕自己的體重會阻礙健康、影響懷孕，便在2014年嘗試減肥。

梅麗莎早在18歲就遇到現在的老公，4年後結婚，「我擔心自己無法生育，我身邊的其他人都在努力應對可能與肥胖有關的生育問題。」她知道必須改變，當時控制飲食與勤做運動，不過，還沒真正瘦下來前，她就發現有孕在身。

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▲現在變得更有自信。（圖／翻攝自IG／mzmellybee）

婦產科醫師告知，梅麗莎懷的是雙胞胎，她非常興奮，卻也擔憂身體無法承擔，「生產後我的身體會是什麼模樣？我很緊張，但我先把這些情緒放在一邊，我知道每天他們都在我的肚子裡長大，這是好的。」

所幸，雙胞胎最後平安誕生，梅麗莎決定重拾原本的減肥計畫，她當時看著鏡子，雖然驕傲自己生下男嬰，但也注視著鏡中的肚子，感到挫敗。2016年2月，她不再抱怨，開始積極計算卡路里，每周運動5天，她將孩子放在嬰兒車中，「我身體的狀況很差，所以只是把他們推上坡，對我就是很大的挑戰。」

梅麗莎在1年之內減去45公斤，她的體力轉好，甚至會練習舉重。不過，過往懷孕加上快速鏟肉，皮膚變得鬆弛垂下，她進一步接受腹部整型手術（tummy tuck）與豐胸，她稱之為「媽媽改造」。

▲梅麗莎進行手術處理鬆弛的皮膚。（圖／翻攝自IG／mzmellybee）

如今，梅麗莎體重約63公斤，她說自己的訣竅就是維持均衡飲食，盡量不吃垃圾食品，「有時候我感到驚奇與成就感，有時我則專注於自己的不完美，我還在學習欣賞我的身材還有現今的我。」

梅麗莎來自一個西班牙裔大家庭，有著喜歡聚餐的傳統。她鼓勵其他女性，生完小孩後依舊可以減肥，這不只是名人的權利，「需要專注、一致與願意犧牲，但都是值得的。」