救命照曝！2男北海道滑雪困1866公尺高山　「挖雪洞」撐過零下14度長夜

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一張照片成救命關鍵！兩名香港男子到北海道富良野十勝岳三峰山滑雪失聯，所幸兩人曾打卡，讓警方縮小範圍成功救到人。兩人獲救時表示，因滑雪板毀損無法下山，只好留在原地挖一個「雪洞」保持體溫，捱過漫漫長夜。根據日本氣象廳資訊，當時當地氣溫為攝氏零下14.4度。

日媒報導，兩名45歲、57歲港男入住十勝岳一間旅館。業者發現兩人未按照預定時間回來，19日深夜報警。警消獲報後徹夜搜山救人，20日上午7時40分許，在海拔1866米的三峰山發現意識清楚的兩人，其中一人身體較虛弱，隨後用直升機將他們載送下山。

▼許多人冬天喜歡到日本滑雪。（圖／滑雪場資料照／圖中人物和新聞無關／記者于佳云攝）

據了解，兩人失聯前曾打卡，是位於三峰山附近，也讓警方搜小範圍順利找到人。兩男獲救後表示，因57歲男子的滑雪板壞掉，導致他們受困山中，為了求生只好挖雪洞保暖過夜。

據介紹，十勝岳是北海道中部、標高2077公尺的一座活火山，位於上川支廳轄區內的美瑛町、上富良野町、十勝支廳管內的新得町交界處，被譽為北海道的富士山，從山頂可俯瞰富良野岳、三峰山和美瑛岳等。