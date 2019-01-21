「神的旨意」法拉利直衝落海　維修費155萬他笑：耶穌要我做的

▲男子聲稱，耶穌叫他開著法拉利衝到海裡。（圖／翻攝自臉書／Merris Badcock）

國際中心／綜合外電報導

美國佛州48歲男子詹姆士（James Mucciaccio）去年底開著法拉利來到棕櫚灘，他當時把車停在碼頭周邊，警察告知這裡不能隨便停車，他便道歉並準備離開，沒想到他居然猛踩油門，直直把車開入海裡，所幸沒有受傷。事後他則說，是耶穌叫他這樣做的。

棕櫚灘警方近日釋出一份報告，詹姆士去年12月底開著法拉利跑車前往海灘，當時他要接送朋友，便把車暫時停靠在碼頭旁，得知不能亂停車後，他也馬上道歉。然而，接下來他卻是加速衝入海裡，讓旁邊的人整個傻眼，幸好車子沉沒前他得以離開，受到2位漁民的幫助。

WATCH: On the day after Christmas, crews work to pull a Ferrari out of the intracoastal. And you thought your day was bad... WPTV Read more here! https://www.wptv.com/news/region-c-palm-beach-county/palm-beach/man-drives-ferrari-off-a-dock-into-the-palm-beach-inlet 由 Merris Badcock 發佈於 2018年12月26日 星期三

警方詢問，為何要開到海中？詹姆士則回答，耶穌告訴他直直往前開，而碼頭上的警官是埃及人，不相信耶穌，「耶穌讓我成為地球上最聰明的人，其實很難承擔這麼多責任。」豁達的他還補充，金錢都是小事，最重要的是記得微笑。

《每日郵報》指出，詹姆士的跑車維修費估計5萬美元（約台幣155萬元）。警方當時在車邊綁上漂浮的袋子，逐步把車拉回岸上，根據報告，詹姆士並沒有喝酒與吸毒。