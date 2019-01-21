16歲瞎妹報警抓父：他偷竊！　竟只因2萬5手機被沒收

▲ 滑手機示意圖 。（圖／免費圖庫／PEXELS）

國際中心／綜合報導

美國俄亥俄州一名16歲少女日前因為被爸爸沒收手機，竟然異想天開打電話報警，不僅請來警察要逮捕自己的爸爸，還在一旁嚷嚷「他拿走了屬於我的財產，這是一部800美元（約2萬5台幣）而且不屬於他的手機。」不過這名少女的想法似乎太過天真了，除了遭到前來辦案的警察打槍之外，還被警告「不要在非緊急情況下打911專線」。

根據外媒報導，美國俄亥俄州南歐幾里得警局（South Euclid Police Department）12日時，在臉書上po出他們近日接獲的一起超瞎報案，一名16歲的女孩因為手機被沒收，竟然認為自己的爸爸犯下竊盜罪，請來警察要評理跟將人逮捕，不過最後卻被警方狠狠打臉。

女孩向警方聲稱，「父親拿走了她的財產，這是一部800美元而且不屬於父親的財產」，並表示她只是想要拿回電話，才打電話報警。女孩的爸爸安東尼（Anthony Robertson）則說，因為女兒還是未成年，所以才想要把手機收回，他不想讓小孩拿著手機。

不過顯然警方同意安東尼的想法，而並非支持該名女孩荒誕的控訴。警方向女孩解釋，未成年者擁有手機是「特權」而非「權利」，而且她所擁有的一切都是父母所給予的，這樣的控訴根本不可能成立。