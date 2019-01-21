清晨進廁所施工30min　他轉頭驚見馬桶裡「蟒蛇露半身」！

▲蟒蛇從馬桶內露出一半的身體。（圖／翻攝自Facebook／Brisbane Snake Catchers）

國際中心／綜合報導

澳洲男子拉羅（Lalor）日前在早上6點時進到家中廁所，卻發現馬桶裡竟有一條半身泡在水裡「洗澡」的蟒蛇，頭還微微地從馬桶裡伸出來，嚇得他睡意全失；不過因為蟒蛇透過水管入侵澳洲房屋的例子相當常見，拉羅最後自行將蛇抓起並轉交給相關單位，才結束了這場虛驚，也好險這家人有注意到蟒蛇的存在，如果當時不小心按下馬桶的沖水開關，蛇很可能會被推到水管的下方。

根據外媒報導，拉羅當天在廁所工作了約半個小時的時間，隨後突然發現，竟然有一隻蟒蛇藏在他家的馬桶裡，而且包含頭部有超過一半的身子露出水外，似乎是想要知道外頭到底發生了甚麼事。

看到蟒蛇的拉羅瞬間睡意全失，只想著要如何將蛇給移除，最後他將蛇抓起放到戶外，並連絡相關單位前來將蛇帶走，才結束了這場虛驚。拉羅表示，蛇常常透過水管等管道進入房子內，特別是管線都設置在房外的老房子，如果有家庭在馬桶裡找到蛇的話，最糟糕的情況就是按下沖水器，並將蛇推移到水管的下方。

報導中指出，近來許多蟒蛇入侵人類的住宅當中，2018年3月時，一名澳洲少年在如廁途中，發現腳上突然傳來冰涼的觸感，並驚覺是一條蟒蛇纏繞在自己的腳上，雖然最後幸運地從蛇的手中逃脫，但也受到不小的驚嚇。昆士蘭野生動物保護協會的賈考伯（Geoff Jacobs）表示，世界各地的老鼠都會進入地下道行走，而有些蟒蛇則會跟在牠們身後進入，進而藉由管道跑到房子裡。