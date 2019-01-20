「攔檢、投票」可出示　佛州擬通過電子駕照

▲ 如果電子駕照法案通過後，民眾未來遇到攔檢或買酒時，只要透過手機就能出示駕照。（圖／免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

手機功能越來越方便，除了當作行動錢包之外，未來可能也可以當做電子駕照。日前美國佛羅里達共和黨眾議員格蘭特（James Grant）已提出相關法案，如果法案通過的話，佛州將成為全美第一個可以使用手機板電子駕照的洲。格蘭特表示，「我認為這是好主意，因為我沒帶駕照並不代表我沒有駕照。」

根據WPBF.com報導，格蘭特和民主黨眾議員聯合推動的電子駕照法案，主要是用於建立一個儲存全州駕照和保險資訊的資料庫，涵蓋居民範圍從西棕櫚灘（West Palm Beach）到惠靈頓之間。而且法案還允許居民在遭警察攔車檢查、投票或買酒等特定情況下，可以出示電子證件，只是駕駛仍要依法攜帶駕照。

根據美國機動車管理員協會（American Association of Motor Vehicle Administrators，簡稱AAMVA）表示，如果法案在春天通過後，佛羅里達與另外14個州，將會考慮創建或研究電子證件的可行性。支持者也表示，這項法案不是要取代傳統證件，而是要彌補不足的地方，功能就像是電子版汽車保險卡一般。目前除了新墨西哥州之外，其他州全都承認新版汽車保險卡。

只是法案雖然禁止警方透過權力搜尋其他資料，但維護隱私的團體仍認為，電子證件可能會遭政府監控或遭駭客入侵。目前法案仍在制定中，並預計在3月截止日期前移送立法機關審查。