美國家公園員工苦放無薪假　霸氣CEO：來打工吧

▲「露營世界」執行長萊蒙尼斯 。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

美國聯邦政府部分單位關門迄今進入第29天,數十萬名公務員領不到薪水,博物館、動物園閉館,就連國家公園也出現垃圾丟滿地、洗手間糞尿滿溢的情況。對此,「露營世界」執行長、美國電視台CNBC節目主持人萊蒙尼斯(Marcus Lemonis)決定動起來,不但提供公司旗下數百間商家的打工機會給正在放無薪假的國家公園員工,也鼓勵自家員工到國家公園打掃環境。

環保資訊網站「大自然網路」(MNN)報導,萊蒙尼斯是一名白手起家的慈善家、 CNBC節目「The Profit」的主持人,也是美國最大露營車及配件經銷商「露營世界」(Camping World)的老闆。

萊蒙尼斯8日在臉書直播中提到,「如果你正在看這段影片,而且你是在國家公園上班,現在在放無薪假的話,我這邊有提供一些經銷商和零售商店在各地的打工機會。來這邊幾個小時吧,填補一些收入。」

此外,萊蒙尼斯也提到,目前有許多員工跟他聯絡,「我們想做的是,如果你今天在國家公園,且需要額外的勞動或是協助的話,我們的員工也願意貢獻一點自己的時間,來幫忙整理環境。」

