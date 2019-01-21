抱歉沒讓她平安回家！22歲女警到職未滿月命喪槍口　追思會湧8千人

▲從紐約、波士頓各地趕來與會的警員表情肅穆，挺直身體行禮，送這位同僚最後一程。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

現場隆重而嚴肅，數十輛警車在無人的公路上排成一直列，紅藍交錯的燈光閃爍蔓延整整6.5公里，隊伍安靜的護送棺木來到加州大學戴維斯分校體育場，8000個座位坐無虛席，一同為因值勤時遭歹徒槍殺殉職的22歲女警娜塔莉（Natalie Corona）送最後一程。

綜合外媒報導，娜塔莉出生警察世家，原本是加州戴維斯警局最新的成員之一，在1月10日接獲通報，獨自前往一處交通事故現場進行調解時，遭人開槍射殺身亡。上一起在戴維斯發生警員因公殉職的事件要追溯至60年前，娜塔莉遇害消息震驚這座治安良好、鄰里和諧的大學城。

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▲娜塔莉警察人生才剛起步，卻執勤未滿一個月就喪生槍口。（圖／達志影像／美聯社）

她的姊妹在追思會上回億，娜塔莉從小就喜歡打扮成警察的樣子四處亂跑，甚至連選擇的電視節目都是實境秀節目《警察》（Cops）。娜塔莉的夢想就是踏上任職警員長達26年的父親步伐，維護社會治安、報效國家。她甚至在接受正式訓練的前幾個月，還披著象徵執法單位區分秩序與混亂的藍色條紋旗（Thin Blue Line），拍攝個人照，藉此向執勤現場喪生的前輩致意。

戴維斯市警察局長派泰爾（Darren Pytel）上台致詞時，也提及他能感受到3個月前完成受訓，投入現場執勤未滿1個月的的娜塔莉天生就是做警察的料，特別感謝坐在台下的娜塔莉的父母，把女兒培養成這樣認真盡責的人，「我敢打包票，她早晚能成為一位局長」。他向娜塔莉雙親道歉，「你們貢獻了一位完美的警察，我們就應該讓她能夠平安回家。我很抱歉，我們沒有實現這個承諾。」

▼不少警員遠自紐約、波士頓等地趕赴加州參加。（圖／達志影像／美聯社）

警方表示，當晚娜塔莉獨自前往調解車禍，正當為民眾做筆錄時，騎自行車路過的48歲男子林波（Kevin Douglas Limbaugh）突然掏出手槍對準她的頸部開槍，在娜塔莉倒地後又補了幾槍。警方循線追查出他的住處，在緝捕過程中一度對峙，林波最後舉槍自盡，事後警方只在他的房間找到未經申報的半自動手槍，以及「自己長年遭到警方以超音波攻擊，再也無法忍受」的遺書。

報導稱，2018年因公殉職的144位警員中，就有52人死於槍擊。儘管美國總統川普10月宣布撞火槍托禁令，但美國重大槍擊案依舊。槍枝暴力的問題更隨著新槍擊事件反覆成為討論熱點，根據一項最新統計，2018年全美槍擊死亡人數近4萬人，寫下1979年以來新高，每天有109人成為槍下亡魂。