美國要求定期審查「中國貿易改革」？　官員：像在羞辱人

▲中美貿易戰是否會真的顯露曙光，還有待進一步談判。（圖／CFP）



國際中心／綜合報導

《路透》19日獨家報導，美國正在提出協議，試圖定期審查中國的貿易改革，如果發現北京當局違反協議，可能就會再次尋求加徵關稅。一位匿名的中國消息人士說，還不清楚美方詳細的審查情形，但這看起來就像在羞辱人，「或許雙方可以找到替中國政府留面子的方法。」

根據報導，本月稍早，美中分別派出較低階層的代表團，在北京進行談判，世界兩大經濟體希望解決貿易戰問題。然而，一名熟知談判情況，不願透露姓名的消息人士告訴《路透》，「即使達成協議，關稅的威脅也不會消失。」

消息人士稱，美國期望「固定評估」，但中國的談判代表對於定期審查興趣缺缺，認為此舉彷彿就在羞辱人，雙方或許能找到更好的解套方法。中國國務院副總理劉鶴則預計1月30與31日拜訪華府，進行後續的貿易協商。

美國總統川普先前對中國商品加徵關稅，迫使北京滿足一系列要求，包括改變中國知識產權的保護政策、技術轉移、產業補貼與貿易壁壘等。然而，美方傳出想定期審查中國的貿易改革，此舉是不太尋常的，類似於對北韓與伊朗實施的經濟制裁。

貿易糾紛通常會經由世界貿易組織（WTO）與其他相關單位來協調。不過，川普的團隊批評，WTO並未讓中國履行責任，爭端解決程序也有問題。

3名熟悉談判的人士透露，美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）認為定期審查是解決美中紛爭的可行方法之一，關稅威脅會成為籌碼，使得中國走在變革的路上。

賴海哲正在與中國進行談判，美國貿易代表署（USTR）發言人則拒絕回應《路透》報導。川普與中國國家主席習近平先前12月同意，貿易戰先暫停90天，以便讓雙方有時間達成協議，將近50天後，依舊沒有明確跡象顯示有重大進展。

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