CPTPP首次部長級會議　安倍歡迎各國入會：推動自貿，不讓時針倒轉

▲ 由各國部長級官員所組成的「TPP委員會」，是CPTPP的最高決策單位。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合外電報導

「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）去年12月生效後，日本19日在東京舉行首次部長級會議。日本首相安倍晉三表示，未來會持續大力推動自由貿易，在保護主義抬頭之際，絕不能讓時針倒轉，「對於那些認同我們理念、願意接受CPTPP高標準的所有國家和地區，我們已敞開大門。」

此次會議聚焦討論新會員入會程序、加盟國糾紛處理程序等議題，現有11個成員國部長級人士全數出席。「日本的目標是擴大自由、公平貿易、有準則的經濟特區」，安倍晉三提到，「身為今年G20峰會的主辦國，我們會不遺餘力加強國際貿易體制，包括改革世界貿易組織（WTO）。」

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▲ 日本首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

CPTPP涵蓋約5億人口，占全球國內生產毛額（GDP）約13%，旨在削減農業、工業產品關稅，放寬投資限制，加強保護智慧財產權。現有成員國包括日本、墨西哥、新加坡、紐西蘭、加拿大、澳洲、越南、智利、秘魯、汶萊和馬來西亞。

除了我國發聲力爭之外，現階段已知泰國、印尼、英國等國家都有興趣加入CPTPP。但分析人士指出，目前英國脫歐、泰國即將舉行大選，目前CPTPP擴大新會員加盟的前景仍不明朗。

此外，安倍晉三也提到，希望成員國能夠加速國內批准的速度，使得協定能盡快對所有11個成員國生效。目前已適用協定的國家包括日本、澳洲等7國，而智利、秘魯、汶萊、馬來西亞尚未完成國內批准手續。

面對全球貿易保護主義抬頭之際，日本主導推動CPTPP，擴大成員國提倡自由貿易，牽制中美。