懷孕卻抓包男友睡別人！英女氣炸復仇「122元賣了他的xbox遊戲機」

▲ 她用122元賤賣Xbox主機、耳機和4款遊戲。（圖／翻攝自臉書／Georgia Jackson，下同）

國際中心／綜合報導

英國一名24歲女子和男友在一起長達4年，並懷上對方的孩子，但卻抓包男友在她懷孕期間和別的女生發生性關係。她一氣之下，把男友價值186英鎊（約新台幣7600元）Xbox遊戲機、台幣約1800元耳機以及4款遊戲通通賣掉，且價格只有3英鎊（約新台幣122元）。

綜合每日郵報、太陽報報導，喬治亞傑克森（Georgia Jackson）在一家照護機構上班，儘管得知25歲男友賈許邁德多克（Josh Maddock）曾在2016年劈腿，2人還是選擇繼續在一起。只不過，到了去年她懷上2人的孩子之後，她再度抓包男友偷吃，且和別的女子發生關係。

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▲ 外媒指出，她已與男友分手。

喬治亞傑克森指出，「這是個超大的背叛，我一直在想，如果他做了什麼（不該做的事），我就要把他的Xbox遊戲機給砸爛。但我知道，賣掉它會讓他更難受。」

隨後，她便把拍賣訊息分享在臉書。貼文提到，「剛剛得知我的另一半和別的女生發生性關係，所以我要把他的驕傲和快樂賣掉，因此價格只有這樣，第一個來拿的人可以用3英鎊買到。我其實可以直接把東西送人，但我需要幫自己買一個新的菜刀，因為我的刀現在正插在他的輪胎上（笑）。」

這則貼文引發網友熱議，並登上各大新聞版面。喬治亞傑克森受訪時提到，對方已經徹底傷透了她的心，她並不後悔她所做的這件事，「我就是要讓他覺得丟臉。就在我PO網之後，我感覺好多了…這是我的小小報復，但我沒想到會引起如此大的反應。」