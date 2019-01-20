嫌「白菜湯」煮得太難喝！　失業男竟「斷頭棄屍」糟糠妻

▲白菜湯。（圖／翻攝自維基百科）

國際中心／綜合報導

俄羅斯警方日前在斯摩棱斯克（Смоленск）發現一具無名斷頭女屍，經過調查後發現死者是一名47歲的已婚婦女，她43歲的老公疑似是因為嫌她煮的白菜湯（Shchi，щи）不好喝，一氣之下將人殺掉，然後砍頭棄屍。

斯摩棱斯克位於俄國西部的聶伯河畔，距離莫斯科360公里。俄國警方本周在當地發現一名47歲的無名斷頭女屍，循線追查後找到女子的43歲丈夫，該名男子在殺人之後試圖自殺未遂。

根據外媒報導，43歲的嫌犯最近失去了工作，並且開始酗酒，但是先前從來沒有任何壞習慣，也沒有出現任何攻擊性的行為。當地媒體「Readovk」援引一名執法人員的消息稱，男子因為妻子煮的菜湯沒有加鹽而生氣，隨後竟將人殺掉斷頭，判定男子為蓄意謀殺。

這起事件為俄國在一周內，發生的第二起有關「飲食殺人」事件，在另一起案件中，一名43歲的漁夫斯拉瓦（Slava Davydkin）日前招待客人到押中用餐，並在聚會結束後向31歲的妻子依芙格尼雅（Evgenia）抱怨，菜餚不夠鹹、不夠好吃，隨後在睡夢中於4歲的兒子前，遭妻子用釣魚刀反覆刺殺身亡。