2歲童墜76m深井卡6天！警消開挖整座山救人　表哥：他哭著哭著就沒聲音了…

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西班牙一名2歲小男孩羅賽羅（Julen Rosello）日前在一場家庭聚會當中，意外墜落一口深250英尺（約76公尺）、寬僅有10英寸（約25公分）的深井裡，不過由於井附近的地形為岩石地形，使得救援行動變得十分困難，救難人員更請來鑽井機，希望能加速救援的速度；距離小男孩掉入井裡已經過了6天的時間，搜救隊表示應該能在當地時間20日時，接觸到這名孩子並將其救出。

根據外媒報導，這起事件發生在西班牙馬拉加東北部的一處鄉村，羅賽羅在13日時參加一場家庭聚會，但卻大家忙著準備餐點時，無意間靠近被用石頭覆蓋的井口，隨後就這樣掉了下去。

羅賽羅的表哥胡塞（Jose）當時在一旁目睹全程，他看到表弟獨自一人趴在地上並靠近洞口，隨後就這樣摔下去了，連忙丟下手中要生的柴火，上前查看情況，但卻只聽到表弟的哭聲，而且隨著時間的過去，哭聲漸漸不見了。

報導中指出，救援人員計畫在探測到尤蘭所在的深度之後，將2到3名的礦業專家放入一台起降機中，為孩子挖出一個13英尺（約4公尺）長的水平隧道，以便救人，不過由於當地的岩石地形，增加了救援上的困難，於是請來了西國最強大的一輛鑽井機，希望能加速救援。

距意外發生已經過去6天的時間，救難隊員僅在過程當中，發現與羅賽羅DNA相匹配的頭髮，但是仍然還沒有找到人，也沒聽到任何聲音。當地官員18日時表示，他們在距離井位在的山坡上挖出了一個深82英尺、寬度10英尺的小洞，以造出一個挖出新洞的平台，並且準備了特殊的救援膠囊，此膠囊可以支撐2人的重量跟提供氧氣，若是羅賽羅順利生存下來，可以將他跟救難人員一起帶出井外。

據悉，這口井原是挖來探勘是否有水源可使用，挖掘者向警方表示，在探勘完後有將井口封起，不過羅賽羅的家人卻稱，井口根本沒有被封起，只是用石頭鋪蓋起來，才會導致意外的發生。

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