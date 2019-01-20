怪病染俄客機！5排乘客「窒息+臉變綠」　起飛1小半急降落

▲烏拉爾航空。（圖／翻攝自維基百科）

國際中心／綜合報導

俄羅斯烏拉爾航空日前一架從莫斯科飛往杜拜的班機上，坐在經濟艙內21排到26排之間的乘客，突然在起飛沒多久過後，出現「窒息」、「臉色發綠、發白」的情況，迫使飛機緊急降落在俄國南部城市伏爾加格勒，並立即將病患送醫檢查治療。

根據外媒報導，這架飛機為A321-211客機，機上當時一共載有150名乘客，準備從莫斯科飛往杜拜，不過就在起飛大約40分鐘過後，經濟艙裡開始有許多乘客出現身體不適的狀態，而且大多集中在艙內21到26排的乘客身上。

一名來自索契的女乘客表示，她原本在睡夢中，卻突然被一名女乘客搖醒並尋求幫助，因為該名女乘客的丈夫臉變成了綠色，並出現窒息、無法順利呼吸的狀態，還有人的瞳孔「大大的擴張」，當下整個機艙內出現恐慌的狀態，因為不只一人有這樣的狀況出現，很像是瘟疫爆發的感覺，年紀較小的孩子則是在其他人的幫助下被帶離病患的區域。



報導中指出，機長擔心機上發生大規模中毒，於是決定在飛行1小時25分鐘後於伏爾加格勒緊急降落；而機場則是在停機坪上備好5輛救護車，醫護人員於飛機降落之後上機查看乘客狀況跟進行治療。

機場發言人安娜史塔西亞（Anastasia Golodova）表示，這架飛機在凌晨3點03分時降落在伏爾加格勒，醫護人員發現機上有5名乘客感到不適，經治療後3人決定繼續飛行，其餘2人則是被安排入院。至於會造成此種情況發生的原因，俄國官方到現在都還沒有公布，而一名機上乘客則稱，這應該不會是食物中毒所造成，不過也有人推測，身體不舒服的乘客很有可能在登機前一起吃飯，或是吃了某些一樣的食物。