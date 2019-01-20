玻利維亞巴士山路相撞！高速又逆向車頭全毀　釀22死37傷

▲玻利維亞發生嚴重車禍。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

南美洲玻利維亞在當地時間19日下午發生嚴重的車禍，兩輛巴士在山區路段對撞，目前共造成22人死亡，37人受傷，且許多人傷勢嚴重。當地市長指出，死傷人數還有可能再增加，玻利維亞境內高地、山路相當多，因此這類的車禍時常發生。



綜合外媒報導，這起意外發生在玻利維亞的小鎮查亞帕塔（Challapata），距離政府所在地拉巴斯（La Paz）大約250公里。警方表示，事故發生連接奧魯洛（Oruro）和波托西（Potosi）兩座城市的道路上，由於這兩地都是在高海拔地區，連接的公路也多是蜿蜒的山路，其中一輛巴士疑似超速，另一輛則是開到了對向車道，才導致意外發生，

肇事的巴士車頭全毀，玻璃破碎掉滿地，警方提到，目前造成22人死亡，37人受傷。現場受傷的乘客中，有許多人傷勢嚴重，立即被送往最近的醫院。查亞帕塔的市長費力西亞諾（Martin Feliciano）提到，死亡人數很可能會再增加。

警方目前表示，詳細調查後會再提供更多細節。由於玻利維亞幾乎整個國家都位於安地斯山脈的高原上，境內多是狹窄的山路和高地，有時候山路就建在懸崖的旁邊，因此這類的巴士車禍很常發生。