川普提案妥協「延長夢想家計畫」！換57億邊界圍牆、重啟政府

▲美國總統川普對民主黨提出妥協。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國聯邦政府部分部門關門已長達29天，總統川普19日傍晚在白宮發表演說，他提到，將針對移民問題對民主黨議員提出「妥協提案」，包含延長對DACA計畫「夢想家」、以及「暫時保護狀態」（TPS）移民的保護，還撥出預算解決人道危機等等，但民主黨對此似乎並不買單。

川普在演說中表示，將會提出妥協，尋求民主黨能通過57億的邊界圍牆預算。他提出的方案包括，延長保護因「延緩遣返無證入境兒童」（DACA）計畫進入美國的年輕人們（一般稱「夢想家」，Dreamers），時間將為3年，大約70萬的夢想家們可以繼續獲得工作許可、社會安全碼且不被遣返。

此外，川普還表示會延長「暫時保護狀態」（Temporary Protected Status，TPS）移民，效期一樣是拉長三年。其他的妥協提議還有，提供800萬美元的人道協助，805萬美元的預算在毒品偵查科技，增加2750名的邊界執法人員，還有75個新的移民法官團隊，以減少卡在法庭內的案子。

川普在演說中提到，他正在構思重新開啟政府的計畫，因此才會提出這些提案，最主要還是為了結束政府關閉，以及解決南部邊界的危機。他認為這是個「具有常識性的妥協」，雙方政黨都應該要接受，「如果我們真的成功了，就會有個最佳機會，創造真正兩黨都同意的移民改革，而且不會在此停止，我們會做到滿意為止」。



但是，民主黨籍的眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi ）立即發表聲明指出，川普所提出的妥協包含了不分先前被拒絕的措施，每一項都是無法接受的，「整體來說，並不顯示有想要恢復人民生活的誠意」，提案中的任何一項都不可能在眾議院中通過。



裴洛西還提到，另一方面，這些提案並未包含「夢想家」或是TPS移民議題的永久解決方法，「我們的國家需要，也必須支持這些人」。