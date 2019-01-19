21歲耍廢兒9：30被叫起床吃早餐…2刀爆頭砍死父！母目睹崩潰哭

▲21歲耍廢兒9：30被叫起床吃早餐…2刀爆頭砍死父！（圖／翻攝喃澎縣基金會）



國際中心／綜合報導

泰國19日驚傳恐怖弒父血案！坤敬府有一名51歲男子陳屍家中，警消獲報到場，發現凶手竟是21歲A青年，正是死者有吸毒前科的兒子。當早9時許，A青年正在睡懶覺，疑似不滿被爸爸叫醒吃早餐，精神崩潰爆發爭吵，竟發狂拿起柴刀追砍，狠砍2刀爆頭，導致父親當場血濺一地慘死。

警消19日早上獲報喃澎縣某處民宅發生凶殺案，趕到時發現51歲男子慘死家中，村民則幫忙壓制住凶手兒子A青年。母親供稱，兒子多年來一直有吸毒，2017年時因一場意外，導致大腦出現問題，但他拒絕以任何方式看病，每天都在家裡吸菸、玩耍；她擔心兒子又去吸毒，因此每天都在家守著。

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直到19日早上9時30分，A青年正在睡懶覺，爸爸跑去叫醒他吃早餐，A青年竟崩潰抓狂，爆發激烈爭吵，母親說，當時聽到吵架聲，就見到兒子拿起柴刀從後追砍一刀，把爸爸砍傷倒地，隨後立刻往其頭部再猛砍2刀，直到爸爸動也不動，斷氣身亡。

母親和弟弟嚇得趕緊找村民，一起將A青年控制住，但父親已經當場血流成河慘死。警方目前已經將A青年拘留在警局，並進行毒品藥物檢查。