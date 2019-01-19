376偷渡客「地道穿牆」…到美國秒排隊自首　邊境最大規模！

▲美國海關與邊境保護局（CPB）探員，爬過美墨邊境亞利桑那段的一處地道檢查。（資料照／U.S. CPB）



國際中心／綜合報導

美國史上最大的尋求庇護單一群體，稍早之前透過亞利桑那州與墨西哥邊境圍牆下的地道進入美國，然後向聯邦當局自首。美國海關與邊境保護局（CBP）透露，「蛇頭」在鋼鐵製的邊境圍欄下挖掘了7個數公尺長的地道，數百名中美移民攀爬穿過。

根據美國廣播公司報導，海關邊境局一共登記了376名尋求庇護者，其中包括179名兒童，其中有30人沒有成人陪伴。此次大規模的偷渡發生於14日，位於亞利桑那州聖路易（San Luis）附近的荒山野嶺，CBP在當地只有3名探員，卻要負責26英哩長的邊境巡邏。

海關邊境局尤瑪郡主管波瓦尼克（Anthony Porvaznik）表示，他加入邊境巡邏隊已經30年，從來沒有過一次逮捕多達376人的群體，「這真的聞所未聞」。波瓦尼克說，他們的確需要更好的邊境圍欄，但為庇護家庭提供的資金更加緊急。他說，「我們的首要挑戰是人道主義問題」。

▼2019年1月14日，數百名偷渡客透過地道進入美國，並向邊境巡邏隊自首尋求庇護。（圖／達志影像／美聯社）



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