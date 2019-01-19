華爾街日報：美國考慮「部分或全面」取消對中商品關稅

▲ 美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin） 。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

《華爾街日報》17日報導，消息人士透露，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）在一連串的談判策略會議上，提出取消對中國貨品部分或全面關稅的想法，藉此讓中美貿易談判更順利，同時讓中國支持美方所要求的長期改革。

中國大陸副總理劉鶴將於本月底訪美，參與雙邊經貿磋商，外界將之解讀為中美貿易戰出現曙光。雖然華府考慮取消加徵關稅的說法遭到美方否認，不過消息一出，立刻刺激美股上漲。

報導指出，梅努欽對中方態度較為溫和，不過美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）擔心，取消關稅可能被視為示弱的表現。知情人士透露，萊特海澤的立場有逐漸軟化的跡象。這位71歲的老將表示，美國如果能取得有利的協議，可以取消部分對中貨品加徵的關稅。

《華爾街日報》16日才報導，美國的新戰略是訴諸刑事法庭，聯邦檢察部門指控華為涉嫌盜取美國商業夥伴T-Mobile的技術，正在展開刑事調查。文章指出，這是聯邦檢察機構在4個月內，第2次在民事訴訟中，意圖展開刑事指控。