摸毒蛇得救贖！教堂驚現1940年代「控蛇人」　信徒玩命喝毒液

▲控蛇人要求信徒摸蛇得救贖。（圖／翻攝自太陽報）

國際中心／綜合報導

在人類生活中，往往在脆弱的時候都會希望憑藉著宗教信仰，來為自己達到心靈的寄託，然而就算大家耳熟能詳的幾個信仰，如佛、道教、基督教、天主教等，但其實仍有些旁門左道的信仰，甚至是邪教，也默默的在社會中影響人們。

根據英國《太陽報》報導，1940年代的美國宗教信仰中，就充斥著一種叫做「控蛇人」的職業，在教堂中舉辦這樣的儀式，就是希望信徒可以透過「親自觸摸」響尾蛇，就可以達到業障消除跟罪孽痊癒，而這樣的儀式就如同受洗一般，不受性別年齡的限制。

在美國鄉村地區特別盛行的「摸蛇儀式」，負責帶領蛇的控蛇人最早是在聖經中出現，他們會把危險性相當高的蛇帶到教堂，甚至喝下毒液，「只要他們撫摸蛇，一切就會痊癒。」而其中最著名的控蛇人就是牧師傑米(Jamie Coots)，但不幸的他也在2004年因為遭到響尾蛇咬傷而不幸死亡。

今時今日看似文明的社會，這樣的儀式仍然在美國部分區域出現，甚至光是在過去6年就有3起因為「宗教儀式而被蛇咬傷」的案例，甚至部分州還有特別立法禁止這樣的儀式。