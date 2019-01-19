偷油民眾搶著裝…汽油輸送管破裂突爆炸　至少66死、85失蹤！

▲墨西哥伊達爾戈州輸油管爆炸，起因疑似為偷油導致油管破損。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

墨西哥中部伊達爾戈州（Hidalgo）18日晚間發生輸油管爆炸事件，死亡人數已經上升至66人，另有85人失蹤、78人受傷。伊達爾戈州長法雅德（Omar Fayad）表示，起因是墨西哥石油公司（Pemex）的管線遭竊油賊偷裝非法閥門，導致燃油外洩引爆，偷裝燃油的民眾走避不及，導致多人死傷。

綜合外媒報導，事發地點為特拉威立潘（Tlahuelilpan）一處墨西哥石油公司所屬的汽油管線。據悉，當地竊油歪風盛行，管線疑似被人加裝非法閥門而損壞，並在民眾爭先恐後地盛裝燃料時爆炸，造成21人當場被炸死，另有71人受傷。法雅德稍後宣布，死傷人數上生至66死，另外還有85人下落不明。

墨西哥總統羅培茲（Andres Manuel Lopez Obrador）過去大規模掃蕩燃油管路違法閥門，誓言要嚴加打擊竊油風氣。新政府計畫派出更多人員檢查現有管線，並改由依靠油慣車輸送燃料，但因為缺乏足夠卡車，連帶導致中部各州汽油短缺，許多加油站都出現車陣大排長龍的景象。

▼現場一片狼籍，據悉已至少有66人死亡。（圖／路透）



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