他們身上有惡魔！　42歲嬤與情人勒斃孫子、利剪刺死孫女





▲ 阿嬤聲稱看見孫子、孫女遭魔鬼附身，竟與男友持剪刀、電線將他們殺害 。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

俄羅斯西部別爾哥羅德區（Belgorod）日前發生一起人倫悲劇。42歲的年輕阿嬤絲薇特蘭娜（Svetlana Muradyan）與同居的49歲男友尤里（Yury ）在喝了幾杯酒後，突然將代為照顧的5歲孫子佛拉迪斯拉夫（Vladislav Eliseev）和3歲孫女愛莎尼亞（Esenia Eliseev）慘忍殺害。事後，2人竟向警方供稱，是因為「在孩子們身上看見惡魔的蹤影」，才會痛下毒手。

根據《鏡報》報導，負責這起案件的調查人員表示，「絲薇特蘭娜與她的男友都宣稱看見了2個孩子被惡魔附身，為了趕走他們身上的惡魔，於是她拿起一把剪刀刺向孫女，尤里則用一根電線將孫子勒斃。」

在2人殺害孫子後，絲薇特蘭娜才驚覺事情大條，於是急忙向住在隔壁的鄰居兒子、一位醫生求助。不過等到醫生趕到後，發現男童早已經沒有心跳，女童則是奄奄一息的喘著氣，立刻打電話叫來救護車與員警，隨後女童在送醫後也宣告不治。

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▲ 絲薇特蘭娜與男友狠心殺害2名孫子。（圖／翻攝自Svetlana推特）

事後，絲薇特蘭娜被裁定為「精神正常」，因此被法院判處16年徒刑。至於她的男友尤里，由於酒精中毒所帶來的「暫時性精神障礙」，他似乎還沒有意識到自己在酒後期間犯下的行為，也無法控制自己危險的舉動，因此被法院判處須要強制接受一系列精神治療。

在孩子們慘遭阿嬤殺害後，他們的父母娜塔莉亞（Natalia）和亞歷山大（Alexander）也由於走不出悲痛，在不久之後就宣告離婚。