誤用華航照片！　加拿大網文報導「政府建議暫時別去的國家」

▲ MTLBlog誤用華航照片。（圖／翻攝自MTLBlog）



國際中心／綜合報導

加拿大外交部表示，自從孟晚舟在溫哥華被捕後，已有13名加拿大人在中國遭到拘留。加拿大知名部落格「蒙特婁部落格」（MTLBlog）18日發文指出，加國政府勸告民眾別去中國等國家旅行。不過，網站卻誤用了華航的照片。

文章以華航客機做為顯圖刊登後，立即有多位臉書網友指正，「China Airlines是台灣的航空公司，加拿大人在那裡很安全，請取得正確的資訊。」MTLBlog之後終於修正成「中國國際航空」（Air China）照片，但內文的另一張航空公司照片，依然是華航貨機。雖然有網友進一步留言提醒，但該篇文章還未更正。

MTLBlog在臉書有超過37萬名追蹤者，這篇標題為「加拿大政府奉勸加拿大人別去以下諸國旅行」的文章，內文沒有列出國名，但提到最近至少有3名加拿大人在中國遭到監禁，文末也付上政府的旅遊警告網址供讀者參考。其中可見，中國、法國、泰國、肯亞等地都在最近一次的更新中被列為「採取高度警戒」（Exercise a high degree of caution）。

文章內共有3張照片，其中兩張航空公司照片一度都是華航飛機，另一張則是政府機關門口懸掛加拿大國旗照。作者寫道，「毋庸置疑，加拿大政府拚命敦促加拿大人，現在請留在國內。」