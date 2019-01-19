NASA與中方展開合作　1月底對嫦娥四號著陸點進行成像

▲嫦娥四號達成人類首次在月背登陸成就。（圖／翻攝自中國國家航天局網站）

國際中心／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）18日表示，已與中方展開合作，預計1月31日利用美國「月球勘測軌道器（LRO）」對嫦娥四號著陸點進行成像，研究登陸時揚起的「煙塵（plume）」，有關此活動的數據都會公開。

這是自2011年立法嚴格禁止以來，美國國會首度同意NASA與中方進行合作。根據美國太空總署主管科學任務局（Science Mission Directorate）助理署長朱布肯（Thomas Zurbuchen）推文表示，「NASA已經就『以美國的設施對嫦娥四號著陸點進行成像』一事，與中國討論一段時間了。」

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▲NASA 助理署長朱布肯推文。（圖／翻攝自推特）

嫦娥四號於1月3日10時26分登陸在月球艾托肯盆地（South Pole–Aitken basin），達成人類第一次在月背著陸的成就。由於在嫦娥四號登陸當下，月球勘測軌道器上的設備並沒有到達正確位置，NASA對此表示，「出於多種原因，設備在登錄期間無法在LRO的軌道上處於最佳位置，但仍有興趣在著陸後對煙塵進行相關偵測。」

NASA表示，過去一個月，已經與中國討論針對「嫦娥四號著陸時揚起煙塵的跡象」進行觀測的可能性，因為觀測的研究結果對未來登入月球會有很大幫助。

NASA預計在1月31日利用月球勘測軌道器對著陸點進行成像，並在聲明中強調，與此活動相關的所有數據都會是公開的，且與中國是透明、互惠、互利的合作，符合美國國會國定，「美國計劃重回月球，與國際夥伴持續展開合作至關重要」。

▲NASA在先前出手反駁外媒質疑嫦娥「假登陸」的不實報導。（圖／中國國家航天局提供）

美國國會於2011年以國家安全為由，禁止NASA及白宮科技政策辦公室與中方合作，同時禁止中國公民涉足NASA辦公室。該規定當時在科學界反彈，並讓NASA在克卜勒（Kepler）舉辦的太空望遠鏡計劃年度研討會遭到多位重量級科學家杯葛。