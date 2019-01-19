快訊／墨西哥輸油管爆炸至少20死！　火焰衝天54人燒傷

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墨西哥中部18日晚間發生輸油管爆炸事件，據悉是因輸油管破裂所致，至少造成20人死亡、54人受傷。據墨西哥中部伊達爾戈州（Hidalgo）的官方電視台報導，許多人是在裝燃料時被燒傷。州長法亞德（Omar Fayad）向當地電視台表示，接到的報告指出，此次事件相當嚴重。

從社群媒體上的影片可見，巨大的火勢蔓延整片田野，人們竄逃的身影映著火光和黑煙，救援車輛的燈光反射在煙霧中。墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）在推特上呼籲「整個政府向該地區的人民提供援助。」

據《紐約時報》報導，墨西哥正處於天然氣危機之中，燃油偷盜現象猖獗，首都及周邊地區都出現短缺，各地的加油站都出現長長的隊伍，而被稱為huachicoleros的犯罪集團從管道中抽走汽油，再來轉售，光是2016年就偷走了1460億披索（約新台幣2313.89億元）。

羅培茲歐布拉多上任後，將打擊燃油偷盜列為優先事項之一。「燃油黑市」已經讓政府去年損失了大約600億披索（約新台幣970億元）。他先前在記者會上說，打擊成效顯著，日均失竊油量從787車減少至177車，不過一些煉油廠和輸油管道暫時關閉，部分地區一度出現油荒。

▼ 羅培茲歐布拉多上任後，將打擊燃油偷盜列為優先事項之一。（圖／路透）

