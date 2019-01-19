酒精中毒超標1119倍 醫生再灌15瓶啤酒「以毒攻毒」救了他

▲醫生竟然對酒精中毒的男子，用「灌啤酒」的方式醫治。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

越南廣治省(Quang Tri)一名男子因為酒精中毒突然昏迷，檢測發現他血液中的甲醇含量超標1,119倍，面對這樣的情況，醫生竟然決定再灌他15瓶啤酒，用「以毒攻毒」的特殊方法成功保住他性命。

48歲男子阮文日（Nguyen Van Nhat，音譯）在一場派對狂歡後突然昏迷，被送到醫院急救。醫院重症監護室林主任(Le Van Lam)表示，他被送到醫院時，血液中的甲醇含量超標1,119倍，面臨著可能因酒精中毒死亡的風險，為了挽救他的生命，立即輸入3瓶啤酒約一公升的量，來減緩他肝臟對甲醇的處理速度，最後靠著「一小時灌一瓶啤酒」的奇招，一共灌了15瓶啤酒後，病患終於醒了過來。

醫生解釋，就算一個人陷入昏迷或是停止喝酒，胃與腸臟仍然會持續將酒精釋放到血液中，而酒精裡同時存在甲醇和乙醇，人體肝臟通常會優先處理乙醇，阮男因為體內的甲醇氧化成甲醛(formaldehyde)而失去知覺，甲醛又會產生甲酸，造成腎衰竭，才會以灌啤酒的方式讓肝臟無暇處理甲醇，並避免甲醛產生甲酸，再通過透析和排尿讓病人逐漸排出。