又有「最帥囚犯」引人犯罪！　帥照讓女網友暴動：我要囚禁他！

▲英國男（右）被封為是最帥囚犯米克斯（左）的接班人。（左圖，翻攝自Jeremy Meeks的IG／右圖，翻攝自PC Bryan Townsend的推特）

國際中心／綜合報導

美國男子米克斯(Jeremy Meeks)當初靠著一張俊俏囚犯照，被封為「最帥囚犯」還搖身一變成為當紅男模，如今英國也有一名29歲男子，他的檔案照一曝光，立刻在網路上造成暴動，吸引一票女粉絲想要幫忙「抓人」，讓他成為專屬於自己的「愛情囚犯」。

英國亨伯賽德(Humberside)警方日前公布29歲男囚哈格里夫斯(Oliver Hargreaves)的檔案照，希望知道他下落的民眾能夠幫忙提供線索，雖然警方沒有透露為何要抓他的原因，帥照卻已俘虜一大票女網友的芳心，紛紛表示「我願意幫忙囚禁他」、「讓我來為社會盡一份心力，找到這個男人，讓大家都能夠安全無虞」、「我可以向你保證，如果有人找到他，一定會繼續私自囚禁他。」

報導中指出，來自東約克郡的哈格里夫斯，2014年從北約克郡警方手中逃跑後，還囂張在社群網站上嘲弄警方，「如果你抓得到我，就來吧」，警方去年12月再度發出搜索令，希望能找出他的下落。

許多網友則將哈格里夫斯與美國的「最帥囚犯」米克斯相比，米克斯自從爆紅後不但洗心革面成為男模，後來還拋棄結婚多年的髮妻，與億萬千金格林(Chloe Green)交往訂婚，過著高調放閃的奢華生活。