日韓外長下周瑞士WEF舉行會談　協調徵用工及雷達照射案

▲ 日本外務大臣河野太郎及南韓外交部長康京和。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

日本及南韓近來因雷達照射事件爭吵不休，18日又有一家日本企業因二戰期間強徵勞工，被南韓法院判賠，使雙方關係逐漸惡化。《韓聯社》報導，兩國外長將於23日出席瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）年會期間進行會談，也是雙方在10月第一起徵用工案判決出爐後的首次會晤。

南韓外交部18日宣布，部長康京和及日本外務大臣河野太郎23日將於達沃斯會面，聚焦討論徵用工求償案及雷達照射問題。針對徵用工一案，康京和將強調南韓為三權分立國家，行政無法干預司法，但仍在商討應對方案。

根據日本《共同社》17日報導，河野將在會中表明日方立場，一旦韓方強求賠償，損及新日鐵住金利益，就會採取果斷措施。此前，日方也曾提議，就此問題進行官方協商，預計河野23日將向康京和確認韓方意願。但有分析指出，由於日本相當堅持上述立場，此次會談很難化解日韓間的僵局。

二戰期間遭日本企業強制徵召勞動的4名南韓原告去年10月30日獲南韓最高法院判決勝訴，新日鐵住金公司須賠償徵用工每人約1.1億韓元（約新台幣300萬元）。原告律師團12月跨海前往新日鐵住金總部要求會面，被告卻遲遲沒有回應，因此於1月初啟動扣押其在韓資產的聲請程序，3日獲法院批准。

日本政府此前皆強調，韓方判決結果已經違反1965年的《日韓請求權協定》，呼籲其正視並採取適當的修正措施；9日則表示，將向南韓政府提出要求，希望進行兩國間的協商，若韓方不願回應，將考慮申請成立包含第三國委員的仲裁委員會，或向國際法院（ICJ）提告。