97歲菲利普親王自駕出車禍狂抖　專家：可依「駕駛疏忽」起訴

國際中心／綜合報導

英國女王（Queen Elizabeth II）的丈夫菲利普親王（Prince Philip）高齡97歲，17日自駕休旅車時卻發生意外，整輛車側翻、玻璃碎裂一地，所幸他沒有受傷，僅受到驚嚇，酒測也過關。但法律專家指出，菲利普親王可能因駕車不慎導致車禍而遭到起訴。

有「漏洞先生」之稱的律師費里曼（Nick Freeman）說明，若車禍原因只是菲利普親王「應注意而未注意」，就有可能被起訴；但他也可能如一名目擊者所述，以「陽光太過刺眼」為自己辯護，不僅理由充分，還可以選擇交出駕照，以避免被起訴。

白金漢宮指出，車禍發生在諾福克郡（Norfolk）的山均漢姆堡（Sandringham Estate）附近。17日下午3時左右，菲利普親王開著一輛Range Rover休旅車，準備行駛上A149公路時，與一輛KIA汽車發生碰撞，休旅車頓時往右側翻；警方立即趕到現場。目擊者稱，菲利普親王被救出後意識清楚，但明顯因受到驚嚇而發抖。

▲ 菲利普親王駕車時發生車禍。（資料照片／路透社）

費里曼提到，「如果菲利普親王的確只是在開車時因為相關的健康問題不夠專心，畢竟當你97歲時，可能沒辦法像以前那樣敏銳，所以犯了一個錯誤——而這很可能就是這起事件的真相，那麼他就是應注意而未注意。」

根據英格蘭及威爾斯皇家檢察署（CPS）規範，當一名駕駛的駕駛水平未達「符合資格且謹慎」的標準時，即屬疏忽駕駛罪，且可根據駕駛的可支配收入凈額處以無上限的罰款。

事實上，過去也有英國王室成員因駕駛違規而被起訴。安妮長公主（Anne, Princess Royal）1990年曾被因超速被禁止上路及罰款150英鎊（約新台幣5966元）；2001年更因此被罰400英鎊（約新台幣15909元）。

然而，費里曼指出，檢方在對菲利普親王提起任何指控之前，必須權衡這是否符合公眾利益，「在我看來，即使他被證明有責任，所有人都會建議他主動聯絡CPS，表示他接受自己不應該開車的事實，並承諾交出駕照，不再開車。在這個基礎上，起訴他就不符合公眾利益。」

但費里曼也解釋，這依然必須另一輛當事車的駕駛取得共識，「他們2人都被送醫治療，可能會覺得，以菲利普親王的年齡和職位，一定雇得起司機，那就不應該冒著生命危險上路，並要求起訴。」