美國及南北韓外交官瑞典舉行3方會談　川金二會首場實務協商登場

▲ 北韓金英哲與美國蓬佩奧及畢根會面。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩親信、勞動黨中央委員會副委員長兼統一戰線部長金英哲赴美，18日與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及總統川普（Donald Trump）會面後，白宮宣布，「川金二會」將於2月底舉行。《美聯社》報導，兩國高級外交官員18日在瑞典斯德哥爾摩展開二次峰會的第一場實務協商；南韓外交官員當天稍晚也抵達瑞典。

瑞典當地媒體報導，美國國務院北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）與北韓對美協商代表、外務省副相崔善姬於斯德哥爾摩進行與川金二會有關的會談，以求化解6月新加坡峰會後的僵局。

據悉，這場會談已經暗中籌備數個月，也是2018年8月上任的畢根首度以北韓政策特別代表的身分，與崔善姬面對面會談；但他17日前往迎接出訪美國的金英哲，隔天上午參與金英哲與蓬佩奧的談話後趕往瑞典，預計19、20日間才會正式展開協商。崔善姬則在17日先行抵達，與瑞典外交大臣瓦爾斯特倫（Margot Wallstrom）共進晚餐。

此外，《韓聯社》指出，南韓北核議題協商首席代表、朝鮮半島和平交涉本部長李度勳18日也自首爾出發，途經德國法蘭克福，深夜飛抵瑞典。外界推測，他將加入畢根與崔善姬的談話，此次協商也將演變為聚焦北韓無核化的3方會談。