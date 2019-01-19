獨裁者惺惺相惜？斯里蘭卡總統讚杜特蒂掃毒「世界榜樣」

▲2019年1月16日，斯里蘭卡總統西里塞納出訪菲律賓，與菲律賓總統杜特蒂會晤。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

在菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）雷厲風行的掃毒措施下，數千人因此喪命，驚動國際社會的同時，卻受到鄰近國家領導者的吹捧，甚至仿效。斯里蘭卡總統西里塞納（Maithripala Sirisena）16日在菲國總統府作客時，便大讚杜特蒂的鐵血手腕，尤其掃毒行動更是「世界的榜樣」。

據《衛報》報導，斯里蘭卡總統西里塞納本周前往菲律賓進行為期5天的國事訪問，在馬拉坎南宮的國宴上，這為現年67歲的總統大力肯定杜特蒂打擊毒品的方式，「閣下的開啟掃毒戰爭是舉世典範，毒品威脅同樣在我國猖獗，我想我們有必要跟隨您的腳步來遏止這項危害。」杜特蒂則在聲明中回應，兩人的願景一致，定會攜手解決國際販毒問題。

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▲杜特蒂的鐵血作風引來兩極評價。（圖／達志影像／美聯社）

西里塞納還猛誇杜特蒂的施政績效相當卓越，感嘆菲律賓在其領導下「正踏上繁榮之路，經濟持續穩定成長，基礎建設也都蓋在關鍵時間點上。」但事實真的是如此嗎？菲律賓的通貨膨脹不斷攀高，民生物價更是上漲，讓杜特蒂的支持率快速下滑中。

自2016年以來，杜特蒂的強硬掃毒讓超過5000名毒品犯罪嫌疑人喪命，手段包括「未審先判」、「就地正法」，國內外的人權組織炮轟這是「法外殺戮」。2018年4月，菲國人權律師薩比奧（Jude Sabio）向國際刑事法庭（ICC）控告杜特蒂犯下「違反人道罪」（crimes against humanity），杜特蒂則反過來指控ICC篡奪職權，宣布將在今年3月正式退出ICC。

▲杜特蒂掃毒方式讓許多人不滿。（圖／達志影像／美聯社）

杜特蒂在去年10月首度承認「自己唯一的罪過是法外處決」，人權律師認為這些話可成為證據。而且人權組織聲稱，杜特蒂的掃毒行動已導致逾1萬2000人喪生，絕大部分是遭到當場槍殺，總統從不後悔發動如此大規模的鎮壓，表示那些死傷「對我來說只不過是屍體」。

西里塞納於2015年當選斯里蘭卡總統，同樣也被指責為獨裁者，2018年10月宣布撤銷前總理維克拉馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）的職務，改立強人前總統拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）為新任總理，11月更解散國會、宣布提前大選，遭該國最高法院裁定違憲。

▲一名母親抗議兒子在掃毒戰中無辜遭受波及死亡。（圖／達志影像／美聯社）

報導稱，這並非西里塞納首次對杜特蒂的掃毒作法表示崇拜，斯里蘭卡在2018年7月打破了43年未執行死刑的紀錄，將毒販處以絞刑，西里塞納當時直言這就是受到杜特蒂的啟發，目前該國19名在獄中服無期徒刑的毒販們都有死刑的命運。政府發言人塞納拉特尼（Rajitha Senaratne）說，「我們知道菲律賓透過部署軍隊，成功地解決了毒品問題，我們會努力學習他們的成功。」

斯里蘭卡政府認為國內毒品問題越來越嚴重。今年1月，當局在首都可倫坡（Colombo）港口查獲價值高達1億800萬美元（約33.3億台幣）的古柯鹼，可倫坡港口也被視為國際販毒貨運的中繼站。

▼杜特蒂。（圖／達志影像／美聯社）