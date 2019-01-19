6歲女孩24年離奇被殺　墳前一個「芭比娃娃」成追兇關鍵

▲警方認為在蘿西墓前所發現的芭比娃娃，很可能藏有兇嫌的DNA。（圖／翻攝自Amanda Gerry推特）

國際中心／綜合報導

美國猶他州（Utah）6歲女孩蘿西（Rosie Tapia） 在1995年被綁架後，慘遭兇嫌性侵殺害棄屍河中。就在她被埋葬後不久，蘿西的媽媽在她的墳墓前發現了一個芭比娃娃。如今24年過去，最近調查人員竟聲稱，這個芭比娃娃很可能將會成為找到殺害蘿西凶手的關鍵線索！

據「abc4.com」網站報導，1995年8月13日，蘿西在鹽湖城（Salt Lake City）家中睡覺時，遭到闖入的嫌犯綁架，最後變成一具冰冷的屍體，在自家附近的一條河中被人發現。經警方調查後，發現蘿西的屍體有被人侵犯過的痕跡，判斷她可能在被綁架之後，慘遭兇嫌性侵殺害。這起命案在當時造成了一陣轟動，民眾都對這個未被警方逮捕的殘忍兇嫌感到憤怒與畏懼。

在蘿西下葬後，許多人都陸續前來悼念這個來不及長大的生命，同時安慰這個失去女兒的家庭，向他們贈送了許多慰問禮。其中有一天，蘿西的母親麗溫（Lewine）在女兒的目前發現了一個身穿愛心圖案洋裝的芭比娃娃，她以為這個芭比也是哀悼民眾致贈的禮物，於是將它和其他裡物一起收了起來，放進家中儲藏櫃中。

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▲ 6歲女童蘿西24年前在熟睡時遭到兇嫌闖入擄走，隨後被殺害。（圖／翻攝自David Wells‏推特）

沒想到24年過去了，猶他州警方日前在查看這些慰問禮物時，發現了這個芭比娃娃，當下就立刻查覺有異。警方表示，他們懷疑這個娃娃很可能是兇嫌所贈送的，他出於嘲諷的心態下，混入前來哀悼的民眾之中，再故意將它光明正大的放在蘿西墳墓前，因此推測這個娃娃上頭肯定有著破案的關鍵線索。

警方說明，他們準備使用一種最新型的DNA技術，試圖找到傳統搜查工具無法採集到的皮膚細胞，雖然這項技術的成本不斐，但有鑑於目前已經有2位相關專家有興趣加入搜查團隊，這項測試應該最快今年2月就能正式展開，希望能盡快將兇嫌逮捕歸案。

對於案情出現曙光，麗溫回應，自己並沒有因此感受到希望，畢竟這些年來她已經灰心過無數次，「但如果真的有任何好的進展，我仍然充滿感激。我現在只想再離開人世前，知道到底是誰殺了我的女兒，還有會什麼殺死了她，所以我祈求主讓我繼續活下去，直到真相大白的那天。要是蘿西現在還活著，她就已經30歲了，我真的好想看看她30歲生日時，會是什麼模樣…」