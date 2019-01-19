身價955億美元比爾蓋茲「排隊買漢堡」　前員工讚：真正有錢人

▲比爾蓋茲被拍到默默排隊，等著享用漢堡套餐。（圖／翻攝自臉書）



國際中心／綜合報導

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）身價高達955億美元，但他也跟一般人一樣，日前被拍到在西雅圖（Seattle）排隊買漢堡套餐。上傳照片的微軟前員工加洛斯（Mike Galos）大讚，這才是真正有錢人的行為，而不像美國總統川普在白宮崇拜黃金馬桶。

照片中可見，比爾蓋茲穿著深紅色的毛衣，雙手放在褲子口袋中，腳上則是黑色的運動鞋，正在連鎖速食店Dick's Drive-In排隊買漢堡，套餐售價為7.68美元，包含漢堡、薯條以及大杯可樂。

加洛斯當時捕捉到這一幕，並把照片分享到臉書社團，他幽默寫道，「當你身價大約千億美元，經營著世界上最大的慈善機構，卻像我們其他人一樣，排隊買迪克的漢堡、薯條與可樂。」他補充，這才是真正有錢人的行為，順便嘲諷川普。

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▲比爾蓋茲多年蟬聯世界首富。（圖／達志影像／美聯社）

照片立刻引發熱烈迴響。加洛斯還稱讚，儘管比爾蓋茲在財富有地位上都有顯著成就，但在很多方面都相當謙虛，他通常都很友善，也知道自己是名人，兩人曾在派對上聊過天。

對此，許多網友討論熱烈，紛紛留言，「似乎沒人注意到他，他整個融入其中」、「他是我會喜歡的那種人」、「哦比爾，漢堡跟巧克力奶昔嗎」、「我知道他喜歡漢堡」。

63歲的比爾蓋茲出生自美國華盛頓州西雅圖，他與妻子長年致力慈善事業，並參與多場演說。他去年11月在北京演講時曾說，希望推動新型馬桶技術，改善未開發國家的衛生設備。

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