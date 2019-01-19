美中貿易戰緩解了！彭博：中國提議買30兆美國商品　順差降為零

▲各界都相當期待美中貿易戰緩解。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美中貿易戰引起世界經濟衝擊，不過雙方已開始展開會談，可望緩解貿易戰加劇。有消息指出，中國已經向美方提出大量購買美國商品的計畫，為期6年，增加美國的進口，重新調整世界兩大經濟體之間的關係。

根據《彭博》報導，一位不具名的知情人士表示，1月於中國北京進行的美中貿易戰談判時，中方已經提出將大量購買美國商品的計畫，未來6年總計金額為1兆美元（約新台幣30兆元），至2024年前，將其貿易順差（去年為3230億美元）降為零，雙方轉向中性貿易政策。

該報導指出，中國這項提議，仍受到美國貿易代表的質疑，美方則希望中國能在未來兩年之內，消除貿易上的不平衡。中國國務院副總理劉鶴1月底將前往美國華盛頓會談。

不過據經濟學家分析，中國提出大量購買美國商品的計畫也不一定成功實踐，仍要取決於中國民眾喜歡什麼樣的商品，以免進口的貨品都無法內銷，「而也有很大程度取決於美國對中國產品的需求。」

消息傳出後，美股第4個交易日延續漲勢，美元上漲。道瓊工業平均指數漲336.25點或1.38%，收24706.35點。