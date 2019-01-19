殺嬰男32年後出獄搬到寧靜小鎮　遭鄰居150刀私刑捅死

▲3男疑似動用私刑。圖為示意圖。（圖／達志影像）



國際中心／綜合報導

英國男子高特（David Gaut）曾在1985年殺害當時女友僅15個月大的男嬰，服刑32年獲釋出獄，隨後搬到新特雷迪加（New Tredegar）的一處小鎮，然而，他被鄰居發現過往曾經殺人，自己竟遭狠砍起碼150刀慘死。目前案件仍在審理中，涉嫌的3名男子則否認謀殺。

英國廣播公司（BBC）報導，高特痛下毒手時年僅20歲，他殺害才15個月大的嬰兒，出獄後搬到名為艾略茲（Elliots）的寧靜小鎮，但在去年8月，他被發現死在家中。

47歲的伊夫舍姆（Darran Evesham）、23歲的哈雷（Ieuan Harley）與51歲的奧斯本（David Osborne）都否認了謀殺罪。檢方則聲稱，高特還活著的時候就被刺了150多次，他死後又遭刺了26次，指甲還被切斷。

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▲高特陳屍家中。圖為示意圖。（圖／取自Pixabay）



檢方告訴陪審團，3名被告得知高特曾經殺人後都感到非常震驚，他們一起串通好殺害男方，事後銷毀染血的衣服，甚至焚燒汽車，盡可能湮滅罪證。高特當時住在奧斯本的旁邊，他被邀請前往對方的公寓。奧斯本出庭時則坦承他確實移動了高特的屍體，試圖清理血跡，湮滅其他證據。

據了解，奧斯本策劃了這起謀殺，把死者先引誘到他家中，哈雷得知後非常生氣，不斷想要給高特一個教訓，3男涉嫌動用私刑並致死對方。一名目擊者表示，曾聽過3名男子討論該如何殺人，之後還把屍體移到附近的酒吧。

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