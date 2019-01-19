強迫員工周日上班…她罷工卻被炒魷魚　美飯店遭重罰6億

▲皮埃爾不滿她曾任職的飯店，要她在周日出勤。（圖／翻攝自臉書／Conrad Miami）



國際中心／綜合報導

美國信仰基督教的60歲女子過去被迫在周日上班，她抗議的幾個月後卻被解僱，憤而控告「康萊德邁阿密飯店」（Miami Conrad），15日獲陪審團裁定勝訴，獲賠高達2150萬美元（約台幣6.6億元）。不過，此案旨在告誡企業尊重員工的信仰，皮埃爾（Jean Marie Pierre）實際能拿到約83萬美元（約台幣2560萬元）。

皮埃爾是虔誠的基督徒，2006年開始在該家飯店任職，負責洗碗，她當時就告訴管理人員，周日是她敬拜上帝的日子，不能上班。然而，飯店卻在2009年開始安排她周日工作，她一度揚言自己必須離職，直到2015年她又抗議周日的班，幾個月後便被炒魷魚。

被開除的理由包括不當行為、疏忽與無故缺席，皮埃爾感到相當無奈，海地出生的她說自己熱愛信仰，周日是她神聖的日子。她的律師布魯默（Marc Brumer）則表示，皮埃爾在飯店工作將近10年，宗教需求大部分時間都有被尊重，但後來事情開始轉變，她缺席6周的周日工作天後，2016年3月被解僱。

本月15日，陪審團裁定飯店必須支付2150萬美元給皮埃爾。不過，案件其實有金錢上的限額，皮埃爾估計可以拿到原本2150萬美元中的30萬美元，並獲得50萬美元的精神賠償，以及3.5萬美元的工資損失，扣除相關法律費用，最後可能有83.5萬美元入帳。

布魯默說，皮埃爾在飯店工作了好幾年，其實要安排不在假日上班很容易，但最後她反而被解僱，「她是上帝的戰士，這樣做是為了所有其他的人，所有被歧視的工人。」

飯店則在法庭辯稱，當時並不知道皮埃爾是教會的成員，不清楚她為何要在周日休息。然而，根據布魯默說法，皮埃爾的人事檔案中早就有說明，牧師也曾幫她說話。

對於裁決結果，飯店感到失望，也預計提出上訴。布魯默最後表示，皮埃爾在乎的不是錢，而是要像其他企業發聲，以此捍衛員工的權利。